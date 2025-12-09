Tornare subito alla vittoria e ritrovare la strada maestra. Sono questi gli imperativi che riecheggiano nella testa di Gian Piero Gasperini dopo la deludente e pesante sconfitta di Cagliari, che ha allontanato la Roma dalle prime posizioni in classifica. Prima di ricevere in casa il Como lunedì 15 dicembre, però, la squadra giallorossa dovrò prima superare l’insidiosa sfida di Europa League contro il Celtic di Glasgow. Un match fondamentale non solo per mettere in cascina altri tre punti, cruciali per una quasi matematica qualificazione alla fase successiva, ma anche per ritrovare serenità e leggerezza, smarrite durante la trasferta sarda. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Celtic-Roma: Gasperini punta su Wesley e Dybala per tornare alla vittoria