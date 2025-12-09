Celtic-Roma | Gasperini punta su Wesley e Dybala per tornare alla vittoria
Tornare subito alla vittoria e ritrovare la strada maestra. Sono questi gli imperativi che riecheggiano nella testa di Gian Piero Gasperini dopo la deludente e pesante sconfitta di Cagliari, che ha allontanato la Roma dalle prime posizioni in classifica. Prima di ricevere in casa il Como lunedì 15 dicembre, però, la squadra giallorossa dovrò prima superare l’insidiosa sfida di Europa League contro il Celtic di Glasgow. Un match fondamentale non solo per mettere in cascina altri tre punti, cruciali per una quasi matematica qualificazione alla fase successiva, ma anche per ritrovare serenità e leggerezza, smarrite durante la trasferta sarda. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Rangers, sconfitta nel derby di coppa con il Celtic: ora c’è la Roma
Verso Celtic-Roma, domani al via la vendita dei biglietti: le info per i tifosi
Celtic-Roma, vincere per ritornare a sorridere
Celtic-Roma: tutte le info per i tifosi che saranno presenti in Scozia https://www.romanews.eu/celtic-roma-tutte-le-info-per-i-tifosi-presenti-in-scozia-comunicato/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook
CELTIC-ROMA, le info per i tifosi in trasferta: meeting point a Merchant City, settore ospiti aperto dalle 18:30 (COMUNICATO) bit.ly/4aDWLJw #AsRoma Vai su X
Celtic-Roma: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni. - Attraverso il proprio account, infatti, è possibile guardare in diretta la sfida della Roma sui canali Sky Sport Uno, il numero 201, ... Come scrive msn.com
Logistica, data center, hospitality e sostenibilità: i settori che hanno trainato il mercato immobiliare nel ... iltempo.it
La pagina dedicata alle app non sicure rilevate da Play Protect è in rollout tuttoandroid.net
The Game Awards 2025: la statua misteriosa riguarda Divinity: Original Sin 3? game-experience.it
Guardians of the galaxy 2026 prima apparizione conferma gamora come leader jumptheshark.it
Il Macro, realizzato dall'architetta francese Odile Decq, riapre l'11 dicembre con una nuova visione ... iodonna.it
Grande Fratello 2025, Rasha spiazza su Omer: gesto e richiesta anticipazionitv.it