Roma l’infermeria non dà tregua | Dybala torna Baldanzi ko

Non è un momento semplice per la Roma, che si avvicina alla trasferta di Cagliari con più dubbi che certezze. Il gruppo di Gasperini continua a fare i conti con un via vai continuo dall'infermeria, una situazione che obbliga il tecnico a valutazioni delicate in vista della sfida di domenica. La giornata di ieri aveva regalato un segnale incoraggiante: Paulo Dybala è tornato a Trigoria dopo la forte influenza che lo aveva costretto ai box. L'argentino ha svolto un programma personalizzato, con l'obiettivo di rientrare in gruppo già oggi. Se non ci saranno ricadute, il numero 21 potrà essere regolarmente convocato per Cagliari, sebbene non ancora al massimo della condizione.

