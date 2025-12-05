Roma l’infermeria non dà tregua | Dybala torna Baldanzi ko

Sololaroma.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è un momento semplice per la Roma, che si avvicina alla trasferta di Cagliari con più dubbi che certezze. Il gruppo di Gasperini continua a fare i conti con un via vai continuo dall’infermeria, una situazione che obbliga il tecnico a valutazioni delicate in vista della sfida di domenica. La giornata di ieri aveva regalato un segnale incoraggiante: Paulo Dybala è tornato a Trigoria dopo la forte influenza che lo aveva costretto ai box. L’argentino ha svolto un programma personalizzato, con l’obiettivo di rientrare in gruppo già oggi. Se non ci saranno ricadute, il numero 21 potrà essere regolarmente convocato per Cagliari, sebbene non ancora al massimo della condizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma l8217infermeria non d224 tregua dybala torna baldanzi ko

© Sololaroma.it - Roma, l’infermeria non dà tregua: Dybala torna, Baldanzi ko

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tregua al caldo a Roma e nel Lazio, l’esperto: “Temperature in calo, non superano i 30 gradi” - it che da domani e fino al weekend le temperature sono in calo entro la media stagionale, con ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma L8217infermeria D224 Tregua