Roma Il Comandante Paolo Fedele dona una copia autografata del suo libro ad Antonio Nesci | uno scambio di stima e amicizia

Il Comandante Paolo Fedele ha consegnato una copia autografata del suo libro all’editore Antonio Nesci, perché desiderava ringraziarlo per il supporto durante l’ultima presentazione. La consegna si è svolta ieri nel suo ufficio a Roma, davanti a pochi colleghi, e il gesto ha rappresentato un segno di rispetto reciproco. Fedele ha consegnato il volume con una dedica scritta a mano, rafforzando il legame che li unisce da anni.

Roma, 17 febbraio 2026 — Un gesto privato, ma dal forte valore umano. Il Comandante Paolo Fedele ha voluto donare una copia autografata del suo libro autobiografico Il cuore di una divisa nel mare di un amore all’editore Antonio Nesci, accompagnando il volume con una dedica personale che testimonia un legame di stima e amicizia consolidato nel tempo. «Antonio, ti dono questo libro con affetto e gratitudine. Fra queste pagine ho lasciato emozioni, silenzi e orizzonti; sono certo che il tuo sguardo attento saprà ascoltarne la voce profonda», ha scritto il Comandante nella nota autografa, datata Roma, 17 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roma. Il Comandante Paolo Fedele dona una copia autografata del suo libro ad Antonio Nesci: uno scambio di stima e amicizia Paolo Fedele dedica la copia numero 1 del suo libro alla madre: “Un’eroina silenziosa della vita quotidiana” Roma. Paolo Fedele: il comandante calabrese che racconta il mare, la vita e il coraggio in un libro che emoziona Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'eretico don Paolo Miraglia; Coniata una moneta dedicata a Lecce, il Barocco entra nella Collezione Numismatica 2026. Roma. Paolo Fedele: il comandante calabrese che racconta il mare, la vita e il coraggio in un libro che emozionaLa puntata del 30 gennaio di Approfondimento mette al centro la figura del comandante Paolo Fedele, una voce autorevole della Guardia Costiera italiana. La ... laprimapagina.it Il caso Roma. Una rinascita possibile? di Paolo Conti presentato in CampidoglioÈ stato presentato venerdì 13 febbraio 2026 presso Palazzo Senatorio - Sala della Protomoteca in Campidoglio il libro di Paolo Conti ... agrpress.it Dritto e rovescio. . Il ringraziamento di Paolo Del Debbio a Luciano Masini, il comandante dei Carabinieri che la notte di Capodanno sparò all'immigrato violento a #Rimini. #drittoerovescio - facebook.com facebook