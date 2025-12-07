Paolo Fedele dedica la copia numero 1 del suo libro alla madre | Un’eroina silenziosa della vita quotidiana
In un momento carico di emozione e significato personale, Paolo Fedele ha annunciato che la copia numero 1 del suo nuovo libro è per una figura fondamentale della sua vita: sua madre. «La copia NUMERO 1 del mio libro va a mia mamma, eroina silenziosa della vita quotidiana, donna d’altri tempi. A te, che hai intrecciato forza e dolcezza, che hai saputo trasformare le difficoltà in sentieri percorribili e i giorni comuni in ricordi preziosi», ha dichiarato Fedele, condividendo parole che raccontano un legame profondo e un tributo affettuoso. La dedica assume un valore speciale non solo perché apre simbolicamente il percorso del volume, ma perché mette al centro una figura che, come lui stesso ricorda, ha rappresentato esempio, guida e sostegno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
