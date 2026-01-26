Scoperta droga in una casa del centro storico arrestati due giovani

Nella zona centrale della città, una casa abbandonata è stata scoperta come punto di spaccio di droga. Due giovani sono stati arrestati in relazione all’attività illecita. La scoperta evidenzia ancora una volta le problematiche legate al consumo e alla distribuzione di sostanze stupefacenti nelle aree storiche della città.

Un’abitazione abbandonata nel cuore del centro storico era stata trasformata in punto di riferimento per lo spaccio di droga. Gli agenti delle Volanti hanno arrestato un ventunenne e un diciottenne, entrambi tunisini, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

