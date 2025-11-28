Capodrise blitz in casa | trovati con droga e contanti Arrestati due giovani

A Capodrise i carabinieri della Stazione di Macerata Campania, in collaborazione con i colleghi dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno messo fine all’attività di spaccio condotta da un 22enne albanese senza fissa dimora e da un 19enne napoletano. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Capodrise, blitz in casa: trovati con droga e contanti. Arrestati due giovani

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Caserta, blitz ambientale: quattro denunciati tra Capodrise e Gricignano d’Aversa: Caserta – Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri contro gli illeciti ambientali nel territorio casertano. Nelle ultime ore, le Stazioni di Marcianise e Gricignano d’Aversa ha - facebook.com Vai su Facebook

Ladri in casa, blitz nel covo della banda di predoni albanesi: trovata refurtiva per 200mila euro. Decine di colpi tra Padova e Pordenone - Furti messi a segno tra Padova e la sua provincia prima di puntare al Pordenonese, dove la banda aveva creato ... Si legge su msn.com