Roma | derubano anziana e comprano 19 pacchi di sigarette con sue carte di credito 3 arresti

A Roma, tre persone sono state arrestate dopo aver rapinato un’anziana donna e aver utilizzato le sue carte di credito per acquistare 19 pacchi di sigarette. La rapina è avvenuta di mattina, quando i sospetti hanno preso di mira la donna, portandosi via il portafoglio con documenti e carte. Gli agenti hanno intercettato i tre uomini mentre cercavano di spendere il denaro sottratto, trovandoli ancora in possesso delle carte usate.

Di mattina, un’anziana donna è stata derubata del suo portafogli, che conteneva documenti d’identità e carte di credito. Nel primo pomeriggio, i tre uomini responsabili del furto hanno utilizzato il bottino per acquistare sigarette in una tabaccheria. Gli arrestati, tre uomini di origine extracomunitaria, hanno un’età compresa tra i ventisei e i trentacinque anni e sono stati fermati dalla polizia di Stato nel quartiere Esquilino. Sono attualmente gravemente indiziati dei reati di furto e indebito utilizzo di carte di credito. Arresto e indagini. Il trio è stato intercettato in via Filippo Turati dagli agenti del Commissariato di zona, i quali hanno notato il loro comportamento sospetto e il tentativo di allontanarsi rapidamente alla vista della pattuglia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

