Roma fingono di essere carabinieri e derubano una coppia di anziani | due arresti in autostrada

Una truffa sofisticata, messa in atto spacciandosi per carabinieri, ai danni di una coppia di anziani della provincia romana. È così che due giovani campani sono riusciti a sottrarre denaro e gioielli ai coniugi, prima di tentare la fuga verso sud. La loro corsa si è però interrotta in autostrada, dove la polizia di Stato li ha intercettati e arrestati. La telefonata e l'inganno: "La vostra auto usata in un furto" Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero prima contattato telefonicamente la coppia, fingendosi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Con una scusa ingegnosa – sostenendo che l'auto dei coniugi sarebbe stata usata per un furto in un negozio – sono riusciti a seminare panico e confusione, convincendo la donna a raccogliere denaro e gioielli presenti in casa "per verificarne la provenienza".

