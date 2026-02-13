Le forze di polizia di Roma hanno sequestrato oltre 854 chili di droga in tre mesi, un risultato che nasce da un’intensa attività di controllo nelle zone di confine della città. Durante le operazioni, i finanzieri hanno scoperto diversi depositi nascosti tra i quartieri periferici, dove venivano stoccate grandi quantità di sostanze illegali. Questa azione mira a smantellare le reti di traffico che operano nella capitale.

Negli ultimi tre mesi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno effettuato un’importante operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente 854 chilogrammi di droga. Questo intervento ha impedito la distribuzione di tali sostanze nelle principali piazze di spaccio della Capitale. Dettagli delle Operazioni e Risultati Raggiunti. L’attività, che si è articolata in ben 134 interventi, ha portato alla denuncia di 86 individui per reati connessi allo spaccio e al traffico di droga, anche di natura internazionale. Tra questi, 41 sono stati arrestati, mentre 63 consumatori, trovati in possesso di modiche quantità per uso personale, sono stati segnalati alle competenti Prefetture. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: contrasto al narcotraffico, oltre 854 chili di droga sequestrati in tre mesi

La Polizia di Bologna ha smantellato un’operazione di droga e armi.

13-02-2026 - Contrasto al narcotraffico, oltre 854 chili di droga sequestrati in tre mesi

Argomenti discussi: Da Erba alla Casa Bianca: Zoffili a Washington prepara la conferenza internazionale contro droga e criminalità; Rotta internazionale per la biancheria intrisa di droga, nei pacchi fino a 15 chili di cocaina ed eroina | VIDEO; Messina, otto nuovi arresti nel rione CEP: la Polizia di Stato colpisce un altro ramo del traffico di droga -; Roma, intensa attività di contrasto dei Carabinieri: furto sulla Tiburtina e blitz antidroga a Tor Bella Monaca.

GdiF, ROMA: CONTRASTO AL NARCOTRAFFICO: OLTRE 854 CHILI DI DROGA SEQUESTRATI IN TRE MESINegli ultimi tre mesi i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato complessivamente 854 chilogrammi di sostanze stupefacenti, impedendone la distribuzione nelle principali piazze di ... newtuscia.it

Controlli straordinari focalizzati sul contrasto alla microcriminalità e ai reati predatori, in linea con le direttive del Prefetto di Roma, dottor Lamberto Giannini. - facebook.com facebook