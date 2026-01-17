Continua l’attività di controllo dei Carabinieri presso la stazione di Termini e le aree limitrofe di Roma. I servizi mirano a contrastare la microcriminalità e l’abusivismo, con interventi che hanno portato a arresti, denunce e alla chiusura di locali. Le operazioni proseguono per garantire maggiore sicurezza e legalità nel quartiere, sotto l’attenzione delle autorità locali.

Proseguono i controlli alla stazione Termini e nelle zone adiacenti allo scalo ferroviario, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. L'attività, svoltasi ieri sera tra Piazza dei Cinquecento e Piazza Vittorio Emanuele II, ha visto, ancora una volta, l'impiego di assetti specializzati forniti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, come gli uomini del primo reggimento Carabinieri paracadutisti “Tuscania”. L'operazione ha mirato a consolidare la presenza dello Stato in aree ad alta frequentazione, colpendo in modo mirato sia la microcriminalità che le irregolarità amministrative e igienico-sanitarie, in linea con le direttive del Prefetto di Roma Lamberto Giannini, condivise in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Blitz a Termini: colpita microcriminalità e abusivismo. Arresti, denunce e locali chiusi

