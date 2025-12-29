Stazione Colosseo evacuata per allarme antincendio Ecco cosa è successo

Lunedì 29 dicembre, la stazione Colosseo della metro C è stata evacuata a causa di un allarme antincendio. L'intervento tempestivo del personale Atac ha portato alla messa in sicurezza dei passeggeri, senza segnalare feriti o cause specifiche dell'incidente. Questa evacuazione, durata alcuni minuti, ha interessato i viaggiatori presenti, generando momenti di tensione e necessitando di verifiche sull’origine del falso allarme.

Minuti di panico nella stazione Colosseo della metro C, nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre. All'improvviso è scattato l'allarme antincendio e il personale Atac ha dovuto procedere all'evacuazione dei passeggeri presenti. Stazione Colosseo evacuataL'episodio si è verificato intorno alle 16.30.

