Stazione Colosseo evacuata per allarme antincendio Ecco cosa è successo

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 29 dicembre, la stazione Colosseo della metro C è stata evacuata a causa di un allarme antincendio. L'intervento tempestivo del personale Atac ha portato alla messa in sicurezza dei passeggeri, senza segnalare feriti o cause specifiche dell'incidente. Questa evacuazione, durata alcuni minuti, ha interessato i viaggiatori presenti, generando momenti di tensione e necessitando di verifiche sull’origine del falso allarme.

Minuti di panico nella stazione Colosseo della metro C, nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre. All'improvviso è scattato l'allarme antincendio e il personale Atac ha dovuto procedere all'evacuazione dei passeggeri presenti. Stazione Colosseo evacuataL'episodio si è verificato intorno alle 16.30. 🔗 Leggi su Romatoday.it

stazione colosseo evacuata allarmeRoma, passeggero tira il freno di emergenza, paura alla stazione Colosseo - Momenti di tensione sulla linea C dopo il gesto di un 30enne che ha fatto scattare l’allarme antincendio, costringendo all'evacuazione della stazione ... rainews.it

stazione colosseo evacuata allarmePaura alla stazione Colosseo, vandalo fa scattare l’allarme anti incendio: stazione evacuata - 30, alla stazione Colosseo della Metro C è scattato un falso allarme antincendio a causa dell’attivazione indebita di un pulsante di emergenza. msn.com

stazione colosseo evacuata allarmeRoma, stazione al Metro C al Colosseo nel caos: evacuazione per falso allarme incendio e nuove polemiche - Nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre la fermata Colosseo/Fori Imperiali della Metro C è stata fatta sgomberare dopo l’attivazione dell’all ... msn.com

