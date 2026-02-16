Marotta contro Saviano | Non so neanche chi sia Non voglio dargli importanza

Beppe Marotta ha risposto senza mezzi termini a Roberto Saviano durante una conferenza stampa a margine dell’assemblea di Lega Serie A. Marotta ha dichiarato di non conoscere lo scrittore e di non voler dedicare tempo alle sue dichiarazioni, anche dopo il polverone sollevato dal caso Bastoni contro la Juventus. La sua reazione arriva in un momento di forte attenzione mediatica sulla vicenda.

Beppe Marotta, nella conferenza stampa a margine dell'odierna assemblea di Lega Serie A, dopo il polverone del caso Bastoni contro la Juve, risponde così allo scrittore Roberto Saviano: "Non so neanche chi sia, non so che ruolo abbia, non voglio neanche dargli importanza. È tutto in mano ai nostri avvocati, sicuramente". Lo scrittore napoletano su Instagram aveva parlato di campionato falsato dopo l'espulsione ingiusta di Kalulu contro l'Inter e affermato che finchè Marotta "avrà un ruolo nel calcio italiano le cose non cambieranno. Tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati".🔗 Leggi su Napolitoday.it

Roberto Saviano ha criticato l'Inter dopo il match contro la Juventus, sostenendo che il club mostra un atteggiamento di sottomissione verso la Curva Nord.

