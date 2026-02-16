Roberta Bruzzone derubata alla stazione Termini di Roma | cosa è successo alla psicologa
Roberta Bruzzone è stata derubata alla stazione Termini di Roma mentre aspettava il treno. La psicologa aveva con sé il suo zaino quando qualcuno le ha strappato la borsa e si è dileguato tra la folla. La donna si è accorta del furto solo pochi istanti dopo, lasciando la scena senza possibilità di inseguire il ladro. Sul luogo sono arrivati gli agenti della polizia per raccogliere testimonianze e avviare le indagini.
Disavventura per Roberta Bruzzone, vittima di un furto mentre si trovava alla stazione Termini di Roma. I fatti, come riferito dalla stessa psicologa attraverso la sua pagina Instagram, si sono verificati nella giornata di ieri, domenica 15 febbraio, proprio mentre si trovava in attesa del treno che avrebbe dovuto prendere per motivi di lavoro. Pur non essendo entrata la vittima nei dettagli, dal suo post pare di capire che a un certo punto il ladro le abbia strappato il telefono dalle mani per poi darsi alla fuga: nessun riferimento è stato fatto alla sua borsa o alla valigia che aveva con sé, quindi evidentemente l'obiettivo doveva essere proprio lo smartphone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
