Roberta Bruzzone derubata a Roma Termini agenti recuperano il bottino | Grazie per l'intervento record

Roberta Bruzzone è stata derubata di un telefonino a Roma Termini, e gli agenti sono riusciti a recuperare il bottino grazie a un intervento rapido. La criminologa ha ringraziato pubblicamente gli agenti sui social, sottolineando l’efficacia dell’intervento che ha permesso di ritrovare il suo telefono in breve tempo. Il furto si è verificato mentre Bruzzone aspettava il treno, e gli agenti hanno individuato il dispositivo grazie ai sistemi di localizzazione.