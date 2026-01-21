Ifab grosse novità per il 2026 | il VAR anche per corner e secondi gialli Rivoluzione in corso

L’IFAB ha annunciato importanti aggiornamenti per il calcio dal 2026, tra cui l’utilizzo del VAR anche per i corner e i secondi gialli. La tecnologia si amplia per migliorare le decisioni arbitrali, con la conferma del fuorigioco semiautomatico e l’introduzione di strumenti più precisi per le espulsioni e le ammonizioni. Questi cambiamenti rappresentano un passo avanti nella qualità e nell’efficacia del calcio moderno.

Ifab: l'organo internazionale estende la tecnologia alle espulsioni per doppia ammonizione e ai corner, confermato il fuorigioco semiautomatico. Il calcio mondiale si appresta a vivere una svolta epocale, destinata a modificare radicalmente la gestione degli episodi arbitrali più controversi. L' Ifab (International Football Association Board), l'ente supremo che custodisce e aggiorna le regole del gioco, ha tracciato la rotta per il futuro durante la sua prima riunione annuale, gettando le basi per novità che potrebbero debuttare già nel Mondiale 2026. La ratifica definitiva è attesa tra fine febbraio e inizio marzo, ma la direzione è chiara: maggiore giustizia tecnica e tutela dello spettacolo.

