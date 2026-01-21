Ifab rivoluzione arbitri | il Var anche per secondi gialli e corner! Tutte le novità per il 2026

L’International Football Association Board (Ifab) ha annunciato importanti aggiornamenti per il calcio internazionale in vista del 2026. Tra le novità, l’uso del Var anche per i secondi gialli e i corner, mentre il regolamento sul fuorigioco rimane invariato. Queste modifiche mirano a migliorare la gestione delle partite e a garantire maggiore equità in campo, segnando un passo importante nel processo di evoluzione del calcio globale.

Leggi anche: FIFA vuole ampliare il VAR su corner e doppi gialli: come può cambiare il regolamento dopo i Mondiali
Calcio d'angolo, l'Ifab studia la rivoluzione: basta errori sull'ultimo tocco grazie al Var
L'Ifab pronta a cambiare (ancora) il calcio: ecco le nuove regole. L'Ifab pronta a cambiare ancora le regole del calcio. Come? Estendendo i poteri del Var e dichiarando guerra a chi simula un infortunio per perdere tempo.
Fuorigioco, VAR e nuove sanzioni: oggi si riunisce l'IFAB. Rivoluzione in arrivo? Dalla luce sul fuorigioco alle revisioni sulle ammonizioni, passando per tempi limite e portieri: sul tavolo le possibili novità che potrebbero cambiare il calcio
L'IFAB sta pensando di introdurre un countdown per rimesse laterali e rinvii dal fondo! Proprio come succede già coi portieri: se perdi troppo tempo… scatta la punizione! L'arbitro conterà 5 secondi con le dita

