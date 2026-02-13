Catania Carnevale 2026 | sfilata ecologica nel centro storico tra riuso creativo e viabilità modificata

Catania annuncia il Carnevale 2026, puntando su un evento “ecologico”. La sfilata nel centro storico si distingue per i carri realizzati con materiali di riciclo creativo. La viabilità cambia: strade chiuse al traffico e percorsi alternativi. La città punta a un carnevale sostenibile e più verde, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e turisti.

Catania si prepara a un Carnevale "ecologico": sfilata nel centro storico e modifiche alla viabilità. Catania si appresta a celebrare un Carnevale all'insegna della sostenibilità. Il Primo Municipio ha organizzato una sfilata "ecologica" per il 16 febbraio, che comporterà la chiusura al traffico di diverse vie del centro storico. L'iniziativa mira a coniugare la tradizione della festa con un messaggio di responsabilità ambientale, promuovendo il riuso dei materiali e sensibilizzando sull'importanza della riduzione degli sprechi. Un'iniziativa per coniugare festa e sostenibilità. L'evento, denominato Eco Carnevale 2026, rappresenta un tentativo di declinare la festa in chiave più consapevole, guardando al futuro e alle sfide legate alla salvaguardia del pianeta.

Questa mattina, a Matera, centinaia di persone si sono radunate per la sfilata di Carnevale.

