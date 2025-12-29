Un progetto per lo sport dei ragazzi con disabilità intellettive

Tutti IN pista, Tutti IN campo è un progetto di inclusione sociale dedicato ai giovani con disabilità intellettive. Attraverso attività sportive, mira a promuovere l'integrazione e il benessere dei partecipanti. L'iniziativa si svolgerà a Poppi, da gennaio 2024 fino a giugno 2026, offrendo un'opportunità di crescita e socializzazione in un ambiente accogliente e stimolante.

Tutti IN pista, Tutti IN campo è un progetto di inclusione sociale che passa attraverso lo sport, che prenderà il via a Poppi a metà di gennaio e si protrarrà fino a giugno 2026.Il progetto - promosso dall'assessorato allo Sport del Comune di Poppi, nella persona di Maurizio Maggi, insieme al.

