Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Cagliari Lecce 0-2

Il Lecce ha battuto il Cagliari 2-0, causando una delusione tra i tifosi sardi. La partita si è giocata oggi pomeriggio allo stadio Sant’Elia, dove il Lecce ha segnato due gol nel primo tempo e ha poi controllato il match fino alla fine. I padroni di casa hanno provato a reagire, ma senza successo. La vittoria permette al Lecce di salire in classifica e di raccogliere punti importanti.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.