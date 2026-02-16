Il Cagliari ha perso contro il Lecce con un gol di misura, una sconfitta che mette a rischio la posizione in classifica dei sardi. Durante la partita, il portiere del Cagliari ha parato un rigore, ma il Lecce ha comunque trovato il modo di segnare nel secondo tempo. La partita si è svolta davanti a circa 10.000 spettatori allo stadio Sant'Elia, che hanno assistito a un incontro combattuto fino all’ultimo minuto.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cagliari Lecce 0-1

