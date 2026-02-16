Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Cagliari Lecce 0-0

Il Cagliari e il Lecce si affrontano senza segnare gol, portando il punteggio a zero a zero. La partita si svolge sotto gli occhi di numerosi tifosi, che assistono a una sfida combattuta tra due squadre che cercano di ottenere i primi punti stagionali. La gara si gioca nel caldo pomeriggio di ottobre, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526, con particolare attenzione alle recenti sconfitte di Fiorentina e Cagliari.

