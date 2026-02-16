Rissa nel bar durante la festa di Carnevale | coinvolti anche minori

Durante la festa di Carnevale, nel centro di Agropoli, una rissa ha coinvolto anche minori e ha causato sfracelli all’interno di un bar. La lite, iniziata tra due gruppi di giovani, è degenerata in una colluttazione che ha fatto cadere sedie e rotto bicchieri, creando paura tra i presenti.

I titolari dell’esercizio commerciale, impossibilitati a riportare la calma, si sarebbero barricati all’interno del locale in attesa dell’arrivo dei soccorsi Una serata di festa si è trasformata in caos poco prima della mezzanotte, quando all’interno di un bar del centro di Agropoli è scoppiata una violenta lite culminata in una rissa. Le tensioni si sono consumate mentre in città erano in corso gli appuntamenti legati alla prima sfilata dei carri allegorici. Per cause ancora in corso di accertamento, la situazione è degenerata in pochi minuti. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato con l’arrivo di due donne in evidente stato di ebbrezza.🔗 Leggi su Salernotoday.it Strage durante una festa di compleanno in California: almeno quattro morti, coinvolti anche bambini Svizzera, esplosione nel bar di una stazione sciistica di lusso a Crans-Montana durante la festa di Capodanno: «Diversi morti» Nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, si è verificata un’esplosione durante una festa di Capodanno, con un bilancio di vittime ancora da confermare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rissa al bar, si picchiano in 4 e spaccano tutto: volano sedie e bottiglie di vetro - BresciaToday; Via Boves, rissa con lanci di bottiglie e sedie fuori da un locale: due denunciati; Rissa con bottiglie a viale Trento, residenti e commercianti esasperati: Non ne possiamo più; Maxi-rissa di San Silvestro: 9 denunciati a Marcianise. Rissa nel bar durante la festa di Carnevale: coinvolti anche minoriI titolari dell’esercizio commerciale, impossibilitati a riportare la calma, si sarebbero barricati all’interno del locale in attesa dell’arrivo dei soccorsi ... salernotoday.it Rissa tra minorenni in un pub, ragazzino tenta accoltellare rivaleRissa tra minorenni stanotte nel McDonald's di Fuorigrotta, a Napoli, dove durante la colluttazione uno dei ragazzi ha tentato, per fortuna senza riuscirci, di accoltellare uno dei rivali. Al momento ... ansa.it Momenti di tensione a Vietri sul Mare durante la notte. Una maxi rissa si è consumata all'ingresso del paese, nei pressi di Piazza Matteotti. Ignoti i motivi. - facebook.com facebook