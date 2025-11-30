Strage durante una festa di compleanno in California | almeno quattro morti coinvolti anche bambini
Sparatoria vicino a Stockton: indagini in corso. Una festa di compleanno si è trasformata in tragedia vicino a Stockton, in California, dove una sparatoria avvenuta intorno alle 18 (ora locale) ha provocato almeno quattro vittime e una decina di feriti. Tutti i feriti sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali della zona, secondo quanto riportato da Usa Today. L'episodio è ora al centro delle indagini dell'ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin, mentre il governatore della California, Gavin Newsom, è stato immediatamente informato dei fatti. Coinvolti anche bambini: «Tra le vittime un minore».
