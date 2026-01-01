Svizzera esplosione nel bar di una stazione sciistica di lusso a Crans-Montana durante la festa di Capodanno | Diversi morti

Nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, si è verificata un’esplosione durante una festa di Capodanno, con un bilancio di vittime ancora da confermare. La polizia del Canton Vallese ha confermato l’incidente, precisando che l’origine dell’esplosione è attualmente sconosciuta. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza della zona.

«C'è stata un'esplosione la cui origine è ancora sconosciuta», ha detto un portavoce della polizia del Canton Vallese, nel sud-ovest del Paese. «Ci sono diversi feriti e diversi morti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Svizzera, esplosione nel bar di una stazione sciistica di lusso a Crans-Montana durante la festa di Capodanno: «Diversi morti» Leggi anche: Esplosione in una stazione sciistica a Crans-Montana in Svizzera: «Diversi morti» Leggi anche: Crans-Montana, diversi morti e feriti per un’esplosione in un bar durante la festa di Capodanno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Svizzera, esplosione in un bar di una stazione sciistica di lusso: ci sono morti e feriti; Svizzera, diversi morti e feriti dopo esplosione in bar a Crans-Montana; Svizzera, esplosione nel bar di una stazione sciistica. Ci sono morti e feriti gravi; Svizzera, esplosione in una stazione sciistica: diversi morti e feriti. Svizzera, esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- leggo.it

Svizzera, esplosione nella stazione sciistica di Crans-Montana. La polizia: diversi morti e feriti - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmattino.it

Esplosione in un bar in una stazione sciistica svizzera: "Diversi morti" - "C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta", ha detto ... msn.com

C’è stata un’esplosione in un bar a Crans-Montana, in Svizzera x.com

Pasticceria Svizzera. Mariah Carey · All I Want for Christmas Is You. Vi aspettiamo in Pasticceria in Via Pietro Del Pezzo, 51 a Salerno 089 756 459 Aperti tutti i giorni dalle 06.00 alle 21.00 Prenota Online: pasticceriasvizzera.online #Panettone #Pa - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.