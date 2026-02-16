Rissa negli spogliatoi Inter-Juventus | indagati i dirigenti per l' aggressione

Durante il derby tra Inter e Juventus, i dirigenti delle due squadre sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo una violenta colluttazione negli spogliatoi di San Siro. La rissa è scoppiata subito dopo il calcio d’inizio, quando alcuni tesserati si sono affrontati in modo aggressivo, scatenando un intervento rapido delle forze dell’ordine. Un testimone ha riferito di aver visto i dirigenti spintonarsi e urlarsi addosso, creando scompiglio tra giocatori e staff.

Un episodio di forte tensione ha attraversato il derby tra Inter e Juventus, consumandosi nel tunnel che porta agli spogliatoi di San Siro durante l’intervallo. L’episodio ha coinvolto protagonisti di spicco e ha finito per attirare l’attenzione della Procura Federale, con il riflesso di un clima piuttosto acceso che ha trasformato una fase di pausa in un momento di confronto serrato tra le parti. Secondo la ricostruzione, la controversa decisione dell’arbitro Federico La Penna nei confronti del difensore Pierre Kalulu ha scatenato una reazione vivace, soprattutto da parte di Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Rissa negli spogliatoi Inter-Juventus: indagati i dirigenti per l'aggressione Rissa nel tunnel tra dirigenti di Inter e Juventus: coinvolto anche Marotta Durante il derby d’Italia, un alterco tra dirigenti di Inter e Juventus si è scatenato nel tunnel dello stadio, coinvolgendo anche Marotta. Ultimissime Inter LIVE: La Russa contro la Juventus, altri retroscena su quanto accaduto negli spogliatoi Matteo La Russa ha accusato la Juventus di comportamenti scorretti negli spogliatoi, alimentando le polemiche tra le due squadre. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter-Juve, Spalletti furioso con La Penna: il video negli spogliatoi e l’urlo Hai falsato la partita!; Caos nel tunnel di S. Siro: cosa rischiano Comolli e Chiellini per l'aggressione verbale a La Penna; Chiellini e Comolli furiosi per l'espulsione di Kalulu: Dov’era Rocchi? Ora bisogna cambiare; Inter-Juventus, Spalletti e Comolli furiosi: l'aggressione a La Penna. Bastoni la combina grossa, rischia la squalifica?. La rissa negli spogliatoi alla fine della partita di calcio e l'allenatore finisce in ospedaleÉ successo domenica: protagonista della vicenda un giocatore della squadra under 17 del Baveno Stresa, che avrebbe aggredito l'allenatore della squadra avversaria, l'Acqui Calcio ... novaratoday.it ITALIA-MONDO | Lo scrittore attacca il sistema calcio dopo Inter-Juventus, cita provvedimenti giudiziari legati alla 'Ndrangheta e denuncia ombre su trasparenza e legalità - facebook.com facebook Polemiche Inter-Juventus, Gravina chiama Rocchi. Ecco cosa filtra dalla FIGC x.com