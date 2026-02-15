Ultimissime Inter LIVE | La Russa contro la Juventus altri retroscena su quanto accaduto negli spogliatoi

Matteo La Russa ha accusato la Juventus di comportamenti scorretti negli spogliatoi, alimentando le polemiche tra le due squadre. La tensione è salita dopo che alcuni testimoni hanno riferito di episodi spiacevoli avvenuti nel backstage della partita, tra cui insulti e atteggiamenti provocatori. La vicenda sta facendo discutere gli appassionati e i media sportivi, che cercano di fare chiarezza sui fatti.