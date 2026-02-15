Ultimissime Inter LIVE | La Russa contro la Juventus altri retroscena su quanto accaduto negli spogliatoi
Matteo La Russa ha accusato la Juventus di comportamenti scorretti negli spogliatoi, alimentando le polemiche tra le due squadre. La tensione è salita dopo che alcuni testimoni hanno riferito di episodi spiacevoli avvenuti nel backstage della partita, tra cui insulti e atteggiamenti provocatori. La vicenda sta facendo discutere gli appassionati e i media sportivi, che cercano di fare chiarezza sui fatti.
Inter Juve, tensione altissima negli spogliatoio: non solo i video dell'intervallo. Ferri contro tutti durante le proteste. Inter Juve, tensione altissima negli spogliatoio all'intervallo. Dopo il rosso a Kalulu, Ferri contro tutti durante le proteste La Russa non fa sconti: «Avremmo vinto comunque, siamo in credito.
Ultimissime Inter LIVE: nerazzurri KO con l’Atletico, la rabbia di Lautaro per la sostituzione e il confronto negli spogliatoi tra Chivu e Marotta
Ultimissime Inter LIVE: la rabbia di Lautaro per la sostituzione, il confronto negli spogliatoi tra Chivu e Marotta, buone notizie verso il PisaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Inter-Juventus 3-2, risultato finale della partita di Serie A: decide un gol di Zielinski, gli highlightsLa diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Inter-Juventus 3-2: gol e highlights. Decide la rete di Zielinski al 90'Il derby d'Italia lo vince la squadra di Chivu che batte la Juventus e sale a +8 sul Milan. Dopo un quarto d'ora l'Inter passa in vantaggio con l'autorete di Cambiaso che devia il cross di Luis Henriq ... sport.sky.it
