Rissa in volo da Antalya a Manchester | aereo Jet2 dirottato a Bruxelles due passeggeri banditi a vita
Un alterco tra passeggeri a bordo del volo Jet2 LS896 da Antalya a Manchester ha portato al dirottamento dell’aereo a Bruxelles e all’espulsione definitiva di due persone. Durante il volo, tra i passeggeri si è scatenata una lite violenta, che ha richiesto l’intervento immediato dell’equipaggio e delle autorità belghe. La disputa è esplosa in modo improvviso, creando tensione tra i viaggiatori e mettendo a rischio la sicurezza di tutti a bordo.
Cosa è successo sul volo Jet2 LS896. Un volo di linea trasformato in un ring a 30mila piedi. È quanto accaduto giovedì 12 febbraio sul volo LS896 della compagnia Jet2.com, partito da Antalya e diretto a Manchester. Secondo quanto emerso e riportato anche dal Manchester Evening News, una violenta rissa sarebbe scoppiata a bordo coinvolgendo più passeggeri. I video circolati sui social mostrano tre uomini nel corridoio dell’aereo: uno tenta di strappare il cellulare a un altro viaggiatore, poi cerca di afferrarlo al volto. Nel filmato si sentono urla e grida. Un uomo urla: «Tornate indietro». Altri passeggeri si alzano dai sedili, alcuni cercano di separare i contendenti, altri osservano attoniti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
