C’erano sangue sui sedili e denti sparsi sul pavimento dell’aereo | scoppia la rissa in volo tra i passeggeri atterraggio d’emergenza a Bruxelles

Durante un volo verso Bruxelles, una rissa tra passeggeri ha causato sangue sui sedili e denti sparsi sul pavimento dell’aereo. La lite è iniziata con insulti razzisti, poi è degenerata in urla e scontri fisici violenti, con pugni e calci che hanno spaventato tutti a bordo, compresi anziani e bambini. L’aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza, mentre i controlli hanno trovato segni evidenti di violenza sui sedili e sul pavimento.

Prima gli insulti a sfondo razzista, poi le urla e infine un'esplosione di violenza fisica con pugni, calci e prese al collo che ha terrorizzato i passeggeri, inclusi anziani e bambini. È la cronaca di un volo da incubo, il Jet2 LS896 partito da Antalya (Turchia) e diretto a Manchester, trasformato in un ring a 3 mila metri di altitudine e costretto a un atterraggio di emergenza in Belgio a causa di una situazione divenuta ingestibile per l'equipaggio. La dinamica: dall'alcol agli insulti razzisti. Il velivolo stava sorvolando l'Europa continentale quando a bordo è scoppiato il caos. Secondo le testimonianze raccolte dai tabloid britannici, la miccia è stata accesa da un passeggero che, in evidente stato di alterazione dovuta all' alcol, ha iniziato a inveire contro altre persone a bordo utilizzando frasi a sfondo razzista.