Il volo da Parigi a Bari dirottato sull' aeroporto d' Abruzzo per maltempo i passeggeri trasferiti in pullman

Un volo Ryanair proveniente da Parigi Beauvais è stato dirottato sull’aeroporto d’Abruzzo mercoledì pomeriggio. Le cattive condizioni meteo, con vento forte e temporali, hanno costretto i piloti ad atterrare prima del previsto. I passeggeri sono stati poi trasferiti in pullman verso Bari. Nessuno si è fatto male, ma il ritardo ha creato qualche disagio tra chi aspettava di arrivare in Puglia.

Il maltempo ha costretto a un atterraggio anticipato il volo proveniente da Parigi e diretto a Bari. Nella giornata di mercoledì 4 febbraio, infatti, a causa delle condizioni meteo avverse e del vento forte sul capoluogo pugliese, il volo Ryanair FR 3979 proveniente da Parigi Beauvais è stato dirottato all'aeroporto di Pescara. Il velivolo è atterrato a Pescara intorno alle 13:30, una volta appurato che non sarebbe stato possibile l'atterraggio a Bari. I passeggeri saranno trasferiti in Puglia con autobus.

