' Riprendiamoci la scena 2025 2026' in scena Enrico Lo Verso con ' Itaca per sempre'
Lunedì 1 dicembre alle 21 con lo spettacolo ‘Itaca per sempre’, protagonista in scena il grande Enrico Lo Verso con la regia di Alessandra Pizzi, partirà al Teatro Giordano di Foggia la quinta edizione della rassegna ‘Riprendiamoci la scena’, promossa dal Comune di Foggia in collaborazione con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
