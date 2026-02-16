McKennie ha annunciato che i negoziati con la Juventus sul rinnovo del contratto sono in fase avanzata. Il centrocampista texano ha spiegato di essere felice dell’interesse della società e di voler restare a Torino, anche se i dettagli ancora devono essere definiti. Nelle ultime settimane, le parti hanno scambiato diverse proposte e si avvicinano a un accordo.

Rinnovo McKennie, il calciatore statunitense ha svelato a che punto sono i discorsi con la Juventus per il prolungamento. Le ultime. Insieme a Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia del match tra il Galatasaray e la Juventus ha parlato anche Weston McKennie. Il centrocampista statunitense ha risposto anche ad alcune domande sul suo futuro e sul rinnovo del contratto con i bianconeri. LE ULTIME NEWS SULLA JUVE FUTURO ALLA JUVE – «Ci pensiamo dopo. Siamo qua per giocare una partita domani ed è la cosa più importante ora. Spero di rimanere ma è tutto da vedere». IL RINNOVO – « Una cosa tra me, la Juventus ed il mio agente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie, il centrocampista texano svela a che punto è la trattativa e quali sono le sue intenzioni per il futuro. Le ultimissime novità

Il rinnovo di Weston McKennie rappresenta un momento importante per il futuro del giocatore e della Juventus.

Spalletti ha le idee chiare sul rinnovo di McKennie, il centrocampista statunitense attualmente in forza alla Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.