Rinnovo McKennie il centrocampista texano svela a che punto è la trattativa e quali sono le sue intenzioni per il futuro Le ultimissime novità

McKennie ha annunciato che i negoziati con la Juventus sul rinnovo del contratto sono in fase avanzata. Il centrocampista texano ha spiegato di essere felice dell’interesse della società e di voler restare a Torino, anche se i dettagli ancora devono essere definiti. Nelle ultime settimane, le parti hanno scambiato diverse proposte e si avvicinano a un accordo.
Rinnovo McKennie, il calciatore statunitense ha svelato a che punto sono i discorsi con la Juventus per il prolungamento. Insieme a Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia del match tra il Galatasaray e la Juventus ha parlato anche Weston McKennie. Il centrocampista statunitense ha risposto anche ad alcune domande sul suo futuro e sul rinnovo del contratto con i bianconeri. FUTURO ALLA JUVE – «Ci pensiamo dopo. Siamo qua per giocare una partita domani ed è la cosa più importante ora. Spero di rimanere ma è tutto da vedere». IL RINNOVO – «Una cosa tra me, la Juventus ed il mio agente.
Il rinnovo di Weston McKennie rappresenta un momento importante per il futuro del giocatore e della Juventus.
