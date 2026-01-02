Rinnovo McKennie Spalletti ha le idee chiare riguardo al futuro del centrocampista statunitense | ecco a che punto è la trattativa per la permanenza in bianconero

Spalletti ha le idee chiare sul rinnovo di McKennie, il centrocampista statunitense attualmente in forza alla Juventus. La trattativa per il rinnovo contrattuale è in corso, con l’obiettivo di definire il futuro del giocatore in bianconero. Questo aggiornamento fornisce uno sguardo sulla situazione e sullo stato attuale delle trattative, evidenziando le prospettive per il centrocampista statunitense alla luce delle decisioni del club e dell’allenatore.

Rinnovo McKennie, il futuro dello statunitense nel mirino di Spalletti e i dubbi sulla permanenza. Le ultime sulla questione. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è tornato a essere un tema centrale nelle cronache di mercato, con il contratto del centrocampista statunitense in scadenza il 30 giugno 2026. Nonostante il precedente prolungamento firmato nell'agosto del 2024, le trattative per un nuovo accordo si trovano attualmente in una fase di stallo, alimentando speculazioni su una possibile partenza a parametro zero al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Libero, il classe 1998 starebbe iniziando a valutare diverse opzioni per il prosieguo della carriera, con il richiamo della patria che si fa sempre più insistente.

McKennie, voci sull'MLS, ma la Juve non perde le speranze di rinnovo - In scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA, comincia a guardarsi attorno: come riportato da "Libero", non ... tuttojuve.com

McKennie, Fiorentina interessata in caso di mancato rinnovo con la Juve - In scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA, potrebbe trovare un'altra squadra in Italia in caso di mancato ... tuttojuve.com

L' agente di #Mckennie esce allo scoperto su X e smentisce le voci sulla rottura per la trattativa del rinnovo del giocatore. #Gibbs attacca i siti di informazioni verificati che in mattinata hanno parlato di un imminente partenza del giocatore verso la #MLS. Noi, co - facebook.com facebook

L’entourage di #McKennie e la #Juventus non sarebbero ancora riusciti a trovare un accordo per il rinnovo del contratto. Il calciatore starebbe indugiando data la volontà di fare ritorno negli Stati Uniti. L’MLS potrebbe essere un’opzione concreta per il suo futu x.com

