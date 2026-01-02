Rinnovo McKennie Spalletti ha le idee chiare riguardo al futuro del centrocampista statunitense | ecco a che punto è la trattativa per la permanenza in bianconero

Spalletti ha le idee chiare sul rinnovo di McKennie, il centrocampista statunitense attualmente in forza alla Juventus. La trattativa per il rinnovo contrattuale è in corso, con l’obiettivo di definire il futuro del giocatore in bianconero. Questo aggiornamento fornisce uno sguardo sulla situazione e sullo stato attuale delle trattative, evidenziando le prospettive per il centrocampista statunitense alla luce delle decisioni del club e dell’allenatore.

Rinnovo McKennie, il futuro dello statunitense nel mirino di Spalletti e i dubbi sulla permanenza. Le ultime sulla questione. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è tornato a essere un tema centrale nelle cronache di mercato, con il contratto del centrocampista statunitense in scadenza il 30 giugno 2026. Nonostante il precedente prolungamento firmato nell’agosto del 2024, le trattative per un nuovo accordo si trovano attualmente in una fase di stallo, alimentando speculazioni su una possibile partenza a parametro zero al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Libero, il classe 1998 starebbe iniziando a valutare diverse opzioni per il prosieguo della carriera, con il richiamo della patria che si fa sempre più insistente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

