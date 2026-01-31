Circumflegrea disservizi sulla tratta Eav ammette | Niente fondi per finire opere

Questa mattina i pendolari della Circumflegrea si sono trovati di fronte a un’altra brutta sorpresa. Eav ha ufficialmente ammesso che non ci sono abbastanza fondi per completare i lavori alla stazione “La Trencia”, a Pianura. La copertura finanziaria per terminare le opere residue non è ancora arrivata, e questo significa che i disservizi continueranno. Molti utenti si chiedono quanto si possa aspettare ancora senza risposte chiare. La situazione resta incerta, mentre le promesse di miglioramenti sembrano allontanarsi sempre di più.

Tempo di lettura: 3 minuti Per la stazione Circumflegrea “La Trencia”, a Pianura, “non è disponibile la copertura finanziaria per ultimare le opere residue”. A spiegarlo è Andrea Saggiomo, presidente della Municipalità 9 di Napoli. A lui è pervenuta la risposta dell’holding regionale dei trasporti, sui problemi dello scalo. E proprio per oggi era in programma una protesta di cittadini, comitati e pendolari. Nel mirino, una sfilza di disservizi. Tra gli interventi a rischio per mancanza di fondi, ci sono “ impermeabilizzazioni, chiusura vani, ripristino pareti, controsoffittature, impianti elettrici e di aggottamento” scrive Saggiomo sui social. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

