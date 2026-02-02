Ciciliano | ‘case sulla frana di Niscemi vanno demolite o precipiteranno’

Le case costruite sulla frana di Niscemi devono essere demolite, altrimenti rischiano di precipitare. Lo dice il sindaco Ciciliano, che insiste sulla necessità di intervenire subito per evitare tragedie. Per ora, le autorità hanno mantenuto una fascia di sicurezza di 150 metri, ma la situazione resta critica. La priorità è garantire la sicurezza dei residenti prima che sia troppo tardi.

La fascia di sicurezza e la tutela dei cittadini. Al momento, la fascia di sicurezza di 150 metri, individuata in via precauzionale, rappresenta una garanzia fondamentale per l'incolumità dei cittadini. L'obiettivo prioritario, infatti, è mantenere la popolazione al sicuro, mentre proseguono le verifiche tecniche sull'evoluzione del movimento franoso. All'interno di quest'area si trovano abitazioni con destini differenti: alcune potranno essere restituite ai proprietari dopo un controllo accurato della frana, altre invece non saranno più utilizzabili e quindi non potranno tornare agibili.

La frana a Niscemi continua a muoversi, anche se lentamente.

La recente frana a Niscemi ha compromesso diverse abitazioni, molte delle quali non potranno essere recuperate.

