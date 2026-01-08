Assegno di Inclusione 2026 | a chi spetta e come richiederlo

L’Assegno di Inclusione 2026 rappresenta un sostegno importante per le famiglie in difficoltà. Questa misura mira a favorire l’inclusione sociale attraverso un aiuto economico dedicato. In questa guida, si approfondiscono i requisiti di accesso e le modalità di richiesta, offrendo informazioni chiare e aggiornate per coloro che desiderano usufruirne.

L’ Assegno di Inclusione si conferma anche nel 2026 come una delle principali misure di sostegno economico e inclusione sociale rivolte alle famiglie in difficoltà. La misura prosegue con le regole già in vigore, includendo una platea ampia di beneficiari e mantenendo requisiti e importi aggiornati dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Cos’è l’Assegno di Inclusione e quali sono le novità per il 2026. L’Assegno di Inclusione è un aiuto economico mensile destinato ai nuclei familiari che presentano almeno una condizione di fragilità, come la presenza di minori, persone con disabilità o anziani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Assegno di inclusione non-stop per 750 mila famiglie: arriva una "tredicesima" da 670 euro. A chi spetta e cosa cambia

