Rimase prigioniero nell’auto ribaltata Adelfo muore a tre mesi dall’incidente E ora la Procura apre un’inchiesta

Adelfo è morto tre mesi dopo un incidente stradale che lo aveva lasciato intrappolato nell’auto ribaltata, causando gravi ferite. La Procura di Arezzo ha deciso di aprire un’indagine per fare chiarezza sulla dinamica dello scontro. La famiglia di Adelfo aveva già espresso preoccupazione per i tempi di intervento dei soccorsi, che hanno reso difficile il suo salvataggio.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Fu ricoverato in ospedale per le conseguenze di un terribile incidente stradale. Dopo oltre tre mesi di agonia, Adelfo Tanganelli, 82 anni, è morto all'ospedale fiorentino di Careggi, dove era ricoverato dal 3 novembre scorso. Sul suo corpo, la Procura di Arezzo ha disposto l'autopsia: gli inquirenti vogliono capire il nesso tra le lesioni riportate nell'incidente e il decesso, per accertare eventuali responsabilità. Il tragico incidente. L'incidente risale al 3 novembre scorso sulla Sr71, nei pressi di Policiano nel comune di Arezzo. Quel giorno, intorno alle 13, due auto che viaggiavano in direzione opposta si erano scontrate violentemente e una delle vetture si era poi ribaltata su un fianco.