Rimane pericolosamente in bilico su un terrapieno instabile | 80enne raggiunto e tratto in salvo dagli agenti di polizia

Un uomo di 80 anni rischia di cadere da un terrapieno instabile ad Ancona, dopo essere stato raggiunto e messo in salvo dalla polizia. La telefonata arrivata alla centrale ha segnalato la presenza di un anziano in difficoltà in un’area verde con molte piante, dove l’uomo si trovava in balia di un terreno sconnesso. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e sono riusciti ad avvicinarlo prima che si verificasse un incidente grave.

L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione per una passeggiata facendo però perdere le sue tracce. Ritrovato dopo una segnalazione, è stato raggiunto e portato al sicuro dai poliziotti e dai militari dell'esercito ANCONA – La segnalazione pervenuta alla sala operativa aveva riferito di una persona anziana in pericolo in un’area verde caratterizzata da una fitta vegetazione. Gli agenti si sono così recati sul posto portando in salvo un 80enne che si trovava in grave difficoltà in via Gioberti. L’episodio risale ai giorni scorsi, quando una volante si è portata sul posto indicato dalla chiamata, prendendo contatti con la persona che aveva richiesto l’intervento, la quale ha segnalato il punto preciso dove un anziano era rimasto intrappolato tra i rami di una siepe in una posizione estremamente critica.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Un incidente spettacolare si è verificato questa mattina in un’autorimessa di via Zanella, dove un uomo di 84 anni ha sfasciato una vetrata e rimasto in bilico con l’auto a otto metri di altezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.