Ciao Polizia voglio suicidarmi | giovane salvata dagli agenti dopo richiesta d’aiuto su Facebook
“Ciao Polizia. voglio suicidarmi adesso. nella mia mano ho un coltello”. Un semplice commento, una drammatica richiesta di aiuto apparsa sul profilo Facebook della Questura di Brescia. A scrivere una giovane donna, poi geolocalizzata a Bergamo. Il messaggio in questione è stato intercettato dagli investigatori del team social della Polizia di Stato, che presidiano costantemente i vari profili istituzionali anche per garantire ascolto, vicinanza ed interventi rapidi quando necessari. In pochi istanti è stato attivato il protocollo d’emergenza. Tracciamento del dispositivo, analisi dei movimenti online e contatti incrociati con le altre centrali operative: nel giro di pochissimi minuti, è stato rintracciato il luogo dove si trovava la giovane, nel capoluogo orobico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
