Ciao Polizia voglio suicidarmi | giovane salvata dagli agenti dopo richiesta d’aiuto su Facebook

Bergamonews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciao Polizia. voglio suicidarmi adesso. nella mia mano ho un coltello”. Un semplice commento, una drammatica richiesta di aiuto apparsa sul profilo Facebook della Questura di Brescia. A scrivere una giovane donna, poi geolocalizzata a Bergamo. Il messaggio in questione è stato intercettato dagli investigatori del team social della Polizia di Stato, che presidiano costantemente i vari profili istituzionali anche per garantire ascolto, vicinanza ed interventi rapidi quando necessari. In pochi istanti è stato attivato il protocollo d’emergenza. Tracciamento del dispositivo, analisi dei movimenti online e contatti incrociati con le altre centrali operative: nel giro di pochissimi minuti, è stato rintracciato il luogo dove si trovava la giovane, nel capoluogo orobico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

