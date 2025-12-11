Sfascia la vetrata di un'autorimessa e rimane in bilico con l'auto a otto metri di altezza | 84enne salvo per miracolo

Un incidente spettacolare si è verificato questa mattina in un’autorimessa di via Zanella, dove un uomo di 84 anni ha sfasciato una vetrata e rimasto in bilico con l’auto a otto metri di altezza. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, permettendo di mettere in sicurezza la scena e salvare il conducente.

