Le aree ex ferroviarie piano di rigenerazione Scure della Regione

Il consiglio comunale di Sarzana ha deciso di mantenere solo le due aree a mare lungo il vecchio tracciato ferroviario nel piano di rigenerazione urbana approvato a dicembre 2023. La Regione aveva chiesto di escludere altre zone dall’intervento, e ora la scelta è definitiva. La città si prepara a riqualificare queste aree, mentre il futuro degli altri ex terreni ferroviari resta ancora incerto.

Sarzana, 5 febbraio 2026 – Possono restare solo le due zone di intervento a mare del tracciato ferroviario nel piano “Sarzana al centro: rigenerazione urbana delle aree centrali” che il consiglio comunale aveva deliberato nel dicembre 2023 su proposta della giunta. E’ la decisione di Regione Liguria che con decreto dirigenziale del Servizio Urbanistica ha concluso la verifica tecnica, formulando una serie di osservazioni: il Comune dovrà farle proprie entro 30 giorni, pena la decadenza di tutti gli atti adottati. Come si ricorderà, il Comune aveva individuato otto zone di intervento in variante al Piano regolatore generale, definendo un ambito di rigenerazione urbana di 47. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le aree ex ferroviarie, piano di rigenerazione. “Scure” della Regione Approfondimenti su Sarzana Rigenerazione San Pio tra le aree prioritarie della Puglia per il piano di rigenerazione urbana e sociale del Comune #San-Pio-Aree- Prioritarie || Mercoledì 4 febbraio 2026, a Bari, si è presentata la mappa delle aree critiche della Puglia per interventi di rigenerazione urbana e sociale. Aree ferroviarie dismesse: perché come per l'ex Ariston il piano del Comune rischia di saltare Il Comune potrebbe perdere l’occasione di riqualificare le aree ferroviarie dismesse, come l’ex Ariston. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sarzana Rigenerazione Argomenti discussi: Le aree ex ferroviarie, piano di rigenerazione. Scure della Regione; Rigenerazione urbana a Sarzana: la Regione chiede modifiche al progetto sulle aree ferroviarie; Aree ferroviarie dismesse: perché come per l'ex Ariston il piano del Comune rischia di saltare - FoggiaToday; RFI e AMODO: la ferrovia per lo sviluppo sostenibile dei borghi. Le aree ex ferroviarie, piano di rigenerazione. Scure della RegioneL’ambito ridotto alle aree a sud dei binari: parcheggio e nuovo palahockey. Esclusi il capolinea del trasporto pubblico e il nuovo mercato coperto ... lanazione.it Rigenerazione urbana a Sarzana: la Regione chiede modifiche al progetto sulle aree ferroviarieRigenerazione urbana a Sarzana: la Regione chiede modifiche al progetto sulle aree ferroviarie ... msn.com Il melasma non è una macchia qualunque È una risposta della pelle ad un trigger ormonale che sollecita i melanociti a produrre un eccesso di pigmento melanico, portando alla comparsa di macchie scure in aree fotoesposte. Il melasma va gestito con risp facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.