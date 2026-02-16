Rifiuti differenziati il nodo | Aumenta la quantità ma non si vedono gli sconti

A Modena, il 16 febbraio 2026, la nascita della Tariffa Puntuale ha portato a un aumento dei rifiuti differenziati, ma ancora non si notano sconti sulla bolletta per chi ricicla di più. Molti cittadini si lamentano perché, nonostante la maggiore attenzione alla raccolta, le tariffe non sono calate e continuano a pesare sulle famiglie. La differenziata cresce, ma le bollette restano invariate, creando confusione tra chi si impegna a rispettare le regole.

Modena, 16 febbraio 2026 – “Con l’ entrata in vigore della Tariffa Puntuale aumentano la responsabilità e l’impegno dei cittadini modenesi rispetto al tema dei rifiuti. La percentuale della raccolta differenziata aumenta ma anche le bollette dei rifiuti continuano a salire ”. La Uil ha deciso di fare un’ analisi dei costi della spazzatura, analisi dalla quale emerge che “il binomio aumento raccolta differenziata tariffe è direttamente proporzionale, anziché essere il contrario, quindi non esiste un reale meccanismo di riduzione dei costi per chi adotta comportamenti virtuosi ”. E questo è un dei punti deboli di questo sistema: se un cittadino rispetta le regole e differenzia bene deve essere premiato mentre chi non lo fa deve essere ’stangato’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti differenziati, il nodo: “Aumenta la quantità, ma non si vedono gli sconti” Ospedale, non aumenta il costo del parcheggio. Ma resta il nodo delle code All’ospedale Papa Giovanni XXIII il prezzo del parcheggio non cambia: si pagherà ancora un euro fino a mezz’ora. Multe per rifiuti non differenziati in condominio: chi paga? Cosa dice la legge Le multe per rifiuti non differenziati nei condomini sono diventate un problema comune. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ecoforum a Latina, premiati i Comuni Ricicloni di Latina e Frosinone: crescono i numeri ma resta il nodo dei capoluoghi; Terni, riforma sistema raccolta rifiuti: confronto Comune-Asm, nodo cifre. Ambiente e nodo rifiuti. Fioccano controlli e multeUna lotta su più fronti: si va dall’aumento dei controlli, alla diffusione di una cultura di rispetto per l’ecosistema dove tutti viviamo, a cominciare dalle scuole. E’ la lotta al fenomeno ... lanazione.it Piano dei rifiuti nelle Marche, si (ri)parte. L'assessore regionale Consoli: «Il termovalorizzatore si fa»ANCONA - Anno nuovo, stesse grane. Una in particolare terrà occupata la Regione per i prossimi mesi: il nodo della gestione dei rifiuti, con annesso piano - deliberato in chiusura della scorsa ... corriereadriatico.it Cosa sono le Riciclerie Le Riciclerie sono aree attrezzate per la raccolta dei rifiuti differenziati, provenienti dalle utenze domestiche. Il conferimento dei rifiuti è gratuito e possono accedere tutti i contribuenti dei vari comuni gestiti da TSA. Per conferire i rifi facebook