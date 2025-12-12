Multe per rifiuti non differenziati in condominio | chi paga? Cosa dice la legge
Le multe per rifiuti non differenziati nei condomini sono diventate un problema comune. Quando il Comune applica sanzioni per una corretta raccolta differenziata, sorgono dubbi su chi debba sostenere i costi. Questo articolo analizza la normativa vigente e le responsabilità legali degli amministratori e dei condomini in caso di multe.
Il Comune multa il palazzo per i rifiuti differenziati male. L’amministratore dice che pagheranno tutti. Ma non sempre è così, il condominio risponde solo in casi precisi, altrimenti la sanzione è illegittima. Quando scatta la multa per i rifiuti e cos’è sanzionato?. La multa per rifiuti è irrogata se la condotta rientra nel perimetro del Testo Unico Ambientale (D.lgs. n. 1522006) e dai regolamenti comunali. Quindi, non ogni errore nella raccolta differenziata comporta una sanzione. L’ articolo 192 TUA vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche e private. “Chiunque abbandona rifiuti è tenuto alla rimozione, al ripristino e al pagamento della sanzione amministrativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
