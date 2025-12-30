A gennaio arrivano i primi 280 cassonetti intelligenti e veicoli elettrici | Rivoluzione tecnologica nella raccolta
A gennaio a Foggia saranno installati i primi 280 cassonetti intelligenti per la raccolta differenziata domestica, segnando un passo importante verso una gestione più efficiente dei rifiuti. Entro fine mese, inoltre, arriveranno circa cinquanta nuovi mezzi, prevalentemente veicoli elettrici, destinati alle attività di spazzamento. Questa iniziativa rappresenta un intervento concreto per migliorare la qualità urbana e promuovere la sostenibilità ambientale.
Saranno posizionati a partire da gennaio i primi 280 cassonetti intelligenti per la raccolta differenziata delle utenze domestiche a Foggia ed entro fine mese dovrebbero arrivare una cinquantina di nuovi mezzi, soprattutto veicoli elettrici per le attività di spazzamento.Lo ha annunciato il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Rifiuti, anche nella zona di via del Borghetto arrivano i cassonetti intelligenti
Leggi anche: Raccolta rifiuti elettrici, a Bergamo 32 nuovi contenitori intelligenti
A gennaio arrivano i primi 280 cassonetti intelligenti e veicoli elettrici: “Rivoluzione tecnologica nella raccolta” - Dopo una serie di ritardi, a inizio 2026 saranno installate le prime isole ecologiche a Foggia. foggiatoday.it
Allerta Meteo, FOCUS irruzione polare: stasera e domani neve al Centro/Sud. Capodanno al GELO!!! E a Gennaio arrivano le grandi nevicate!! Tutti i DETTAGLI e le MAPPE a breve, medio e lungo termine - facebook.com facebook
Allerta Meteo, FOCUS irruzione polare: stasera e domani neve al Centro/Sud. Capodanno al GELO!!! E a Gennaio arrivano le grandi nevicate!! Tutti i DETTAGLI e le MAPPE a breve, medio e lungo termine x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.