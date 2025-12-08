Carta e plastica nuova raccolta rifiuti a Modena | zona Morane e strada Vaciglio arrivano altri 80 cassonetti

Modena, 8 dicembre 2025 – Prosegue secondo i programmi il percorso di posa dei nuovi cassonetti per il conferimento di carta e plastica, intrapreso dall’amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, dopo il confronto con Atersir. I cassonetti si aprono con la Carta Smeraldo. Dopo le zone Gramsci e Musicisti, sono infatti già operativi anche alla Madonnina i nuovi contenitori apribili solo con Carta Smeraldo, che sostituiscono la raccolta porta a porta. Da questa settimana, i nuovi cassonetti saranno posizionati anche in strada Vaciglio e in alcune vie adiacenti a strada Morane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carta e plastica, nuova raccolta rifiuti a Modena: zona Morane e strada Vaciglio, arrivano altri 80 cassonetti

