Rifiuta di farsi identificare e si scaglia contro la volante | denunciato 40enne

Un uomo di 40 anni di Pesaro è stato denunciato il 13 dicembre 2025 dopo aver rifiutato di fornire i propri dati e aver aggredito gli agenti durante un intervento in centro città. Le segnalazioni dei passanti avevano preceduto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono intervenute per calmare la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

Pesaro, 13 dicembre 2025 – Prima le segnalazioni dei passanti, poi l'intervento della polizia in pieno centro storico. Giovedì sera una volante è intervenuta per fermare un uomo indicato come molesto, che stava creando disagio tra chi passeggiava nella zona. Al momento del controllo la situazione è subito degenerata: l'uomo ha rifiutato più volte di fornire le proprie generalità, assumendo un atteggiamento scontroso e poco collaborativo nei confronti degli agenti, apparendo verosimilmente sotto l'effetto dell'alcol. Temendo che potesse nascondere oggetti pericolosi, i poliziotti hanno proceduto a un controllo più approfondito.

