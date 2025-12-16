Minaccia di morte i genitori | Vi faccio bruciare vivi Arrestato 28enne a Catania

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 28enne di Catania è stato arrestato dopo aver minacciato di morte i genitori, promettendo di farli bruciare vivi se non avessero soddisfatto le sue richieste di denaro per l'acquisto di droga. Le minacce reiterate hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno fermato l'uomo e avviato le indagini.

minaccia di morte i genitori vi faccio bruciare vivi arrestato 28enne a catania

© Feedpress.me - Minaccia di morte i genitori: "Vi faccio bruciare vivi". Arrestato 28enne a Catania

Avrebbe minacciato di morte i genitori più volte qualora non avessero assecondato le sue richieste di denaro per comprare la droga. L’aggressione alla madre e l’arresto L'uomo, un pregiudicato tossicodipendente di 28 anni, è stato arrestato dalla polizia di Catania al culmine di un'aggressione alla madre. L'uomo l'avrebbe aggredita, colpendola ripetutamente alle spalle, per non avergli dato. Feedpress.me

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Minaccia di morte.

Video Minaccia di morte.

minaccia morte genitori faccioMinaccia di morte i genitori, 'vi faccio bruciare vivi', arrestato 28enne - Avrebbe minacciato di morte i genitori più volte qualora non avessero assecondato le sue richieste di denaro per comprare la droga. msn.com

minaccia morte genitori faccioMinaccia di morte con un coltello i genitori, arrestato 15enne - Agenti di polizia del Commissariato di Vittoria hanno arrestato un 15enne per reiterati episodi di maltrattamenti, tentata estorsione e minacce gravi nei confronti dei genitori. ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.