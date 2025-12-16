Minaccia di morte i genitori | Vi faccio bruciare vivi Arrestato 28enne a Catania

Un 28enne di Catania è stato arrestato dopo aver minacciato di morte i genitori, promettendo di farli bruciare vivi se non avessero soddisfatto le sue richieste di denaro per l'acquisto di droga. Le minacce reiterate hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno fermato l'uomo e avviato le indagini.

© Feedpress.me - Minaccia di morte i genitori: "Vi faccio bruciare vivi". Arrestato 28enne a Catania Avrebbe minacciato di morte i genitori più volte qualora non avessero assecondato le sue richieste di denaro per comprare la droga. L’aggressione alla madre e l’arresto L'uomo, un pregiudicato tossicodipendente di 28 anni, è stato arrestato dalla polizia di Catania al culmine di un'aggressione alla madre. L'uomo l'avrebbe aggredita, colpendola ripetutamente alle spalle, per non avergli dato. Feedpress.me Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Minaccia di morte. Minaccia di morte i genitori, 'vi faccio bruciare vivi', arrestato 28enne - Avrebbe minacciato di morte i genitori più volte qualora non avessero assecondato le sue richieste di denaro per comprare la droga. msn.com

Minaccia di morte con un coltello i genitori, arrestato 15enne - Agenti di polizia del Commissariato di Vittoria hanno arrestato un 15enne per reiterati episodi di maltrattamenti, tentata estorsione e minacce gravi nei confronti dei genitori. ansa.it

Prende la pistola e minaccia di morte due vicini di casa, caos a Catania: arrestato un uomo di 74 anni https://qds.it/catania-uomo-74-anni-minaccia-due-vicini-di-casa-pistola-cronaca-arresto-carabinieri/ - facebook.com facebook

Gonnosfanadiga, minaccia di morte la madre e i familiari: 26enne in arresto x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.