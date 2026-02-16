Riduzione dell' inquinamento pari alle emissioni annuali di 500 auto ecco l' accordo Comune-Hera

Il Comune di Udine ha firmato un accordo con Hera per ridurre l’inquinamento, equivalenti alle emissioni di 500 auto all’anno. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità dell’aria in città e coinvolge anche un progetto di rinnovamento degli edifici pubblici. Con questo piano, l’amministrazione punta a tagliare i consumi energetici del 15,3% e a investire 8,7 milioni di euro in lavori di riqualificazione.

L'intervento di efficientamento energetico riguarderà quasi 200 edifici comunali, per un costo complessivo di 8,7 milioni di euro. De Toni: "Il miglior esempio di collaborazione pubblico-privato" Continua il piano del Comune di Udine per riqualificare gli edifici pubblici, che porterà a una diminuzione del 15,3% dei consumi e un investimento complessivo di 8,7 milioni di euro. A distanza di tre anni dall'avvio della concessione della gestione dei servizi energetici degli immobili del Comune di Udine ad Hse, Hera Servizi Energia, il programma di adeguamento ed efficientamento energetico degli edifici comunali è arrivata all'85%, con il proposito di completare i lavori entro i primi mesi del 2027.