Clima accordo Ue su riduzione 90% emissioni entro 2040

L'Unione Europea ha raggiunto un accordo storico sulla revisione della legge sul clima, impegnandosi a ridurre le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040. La collaborazione tra la presidenza del Consiglio Ue e il Parlamento Europeo segna un passo importante verso obiettivi più ambiziosi di sostenibilità e lotta ai cambiamenti climatici.

(Adnkronos) – Accordo sulla revisione della legge europea sul clima (Ecl, European Climate Law) tra la presidenza del Consiglio Ue e i rappresentanti del Parlamento Europeo. Il testo introduce un nuovo obiettivo vincolante per il 2040: ridurre del 90% le emissioni nette di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Un traguardo considerato dal Consiglio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Meloni: “Parole di Trump sul clima? D’accordo, l’approccio ideologico al Green Deal ha minato la competitività”

Trump e Zelensky clima disteso alla Casa Bianca: “È tempo di un accordo”. Resta il nodo cruciale dei Tomahawk

Green deal, accordo Ue sul clima: emissioni ridotte del 90% entro il 2040

Entriamo nel clima natalizio Per molti la tradizione é quella di fare l’albero di Natale l’8 dicembre, ma nessuno dovrebbe rinunciare ad un aperitivo alla fine della giornata. Alla fine il vino potrebbe far andare d’accordo anche Babbo Natale ed il Grinch Vi a Vai su Facebook

#COP30: nessun accordo su un cronoprogramma per l’abbandono di petrolio e gas La 30a Conferenza dell’ONU sul clima (COP30) a Belém, in Brasile, si è conclusa il 22 novembre 2025. Comunicato stampa news.admin.ch/it/newnsb/V8dn… Vai su X

Clima, accordo Ue su riduzione 90% emissioni entro 2040 - (Adnkronos) – Accordo sulla revisione della legge europea sul clima (Ecl, European Climate Law) tra la presidenza del Consiglio Ue e i rappresentanti del Parlamento Europeo. Da pianetagenoa1893.net