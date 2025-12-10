Clima accordo Ue su riduzione 90% emissioni entro 2040

L'Unione Europea ha raggiunto un accordo storico sulla revisione della legge sul clima, impegnandosi a ridurre le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040. La collaborazione tra la presidenza del Consiglio Ue e il Parlamento Europeo segna un passo importante verso obiettivi più ambiziosi di sostenibilità e lotta ai cambiamenti climatici.

(Adnkronos) – Accordo sulla revisione della legge europea sul clima (Ecl, European Climate Law) tra la presidenza del Consiglio Ue e i rappresentanti del Parlamento Europeo. Il testo introduce un nuovo obiettivo vincolante per il 2040: ridurre del 90% le emissioni nette di gas serra rispetto ai livelli del 1990.

