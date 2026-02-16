Riconoscimento per Chirurgia Pediatrica

La struttura di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, guidata dal dottor Marco Prestipino, ha ricevuto un riconoscimento importante perché entra a far parte della rete formativa nazionale dedicata ai medici in formazione. La decisione arriva dopo che l’ospedale ha dimostrato elevati standard di qualità e competenza nel trattamento dei bambini. Per esempio, l’unità si distingue per il numero di interventi riusciti e la formazione di giovani medici che si specializzano in questa disciplina.

Prestigioso riconoscimento per l'eccellenza sanitaria umbra: la struttura di Chirurgia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, diretta dal dottor Marco Prestipino, è stata ufficialmente inserita nella rete formativa nazionale riservata ai giovani medici specializzandi. L' Università degli Studi di Genova, attraverso la sua Scuola di Specializzazione in Area Medica, ha richiesto e ottenuto l'inserimento nella rete formativa della Chirurgia Pediatrica perugina, che diventa così struttura collegata per l'effettuazione di attività formativa da parte di medici in formazione specialistica. La convenzione appena approvata sancisce l'ingresso della struttura umbra nel circuito delle eccellenze formative nazionali, consentendo agli specializzandi dell'ateneo ligure di svolgere periodi di formazione presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia.