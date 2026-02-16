Richardson ha fatto notizia perché, per scelta, rappresenta l’Italia alle Olimpiadi. Un esempio concreto di integrazione, visto che è nato in Haiti e si è trasferito nel nostro paese da bambino. La sua presenza tra gli atleti italiani ha attirato l’attenzione, soprattutto dopo aver superato le qualificazioni per la seconda manche nello slalom di Milano-Cortina 2026.

Sulla pista di Stelvio, in una giornata caratterizzata da una nevicata fitta, il 23enne Richardson Viano, partito con pettorale 62, ha chiuso al 29º posto con un tempo di 1:04.31, a 8.17 secondi dal norvegese Atle Lie McGrath. L'appuntamento era fissato per le 13.30, e l'ingresso nella top-30 è stato frutto di una gara intensa con diverse uscità tra i big, che hanno facilitato l'accesso alla fase successiva. Due giorni prima, nel gigante disputato ai Giochi, Viano si era classificato 44°, segnando una progressione significativa a fronte di un percorso di crescita a livello internazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Richardson : alle Olimpiadi, la storia di un italiano per scelta

Richardson Viano, nato ad Haiti e residente in Italia, ha conquistato un posto nella seconda manche dello slalom di Milano Cortina 2026 perché ha superato il taglio durante la prima gara, nonostante la neve battente.

Lisa Vittozzi si gioca una grande occasione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.